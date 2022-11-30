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Более 3 тысяч замечаний в содержании детских площадок Подмосковья устранено в ноябре
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Ноября 2022, 09:38
Близятся новогодние каникулы, значит, жители Подмосковья смогут уделять больше времени прогулкам и семейным вечерам, в том числе и времяпрепровождению на детских площадках, в ноябре инспекторы областного ГУСТ сформировали 5959 замечаний ответственным лицам, устранено за месяц 3682 дефекта, передает пресс-служба ведомства.
«В частности, Балашиха оперативно отработала 98% замечаний, Королев показал работу по устранению дефектов на детских площадках на 97%, Пушкинский принял во внимание 95%, Талдомский справился с нарушениями на 92%», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
Руководитель ГУСТ также добавила, что нашлись и те коммунальные предприятия, для которых безопасная эксплуатация игровых элементов не стоит на первом месте: Дубна – 23%, Рузский – 17%, Электросталь – 28%. «Победители» антирейтинга: Чехов - 51 замечание, но устранение нулевое, Лотошино – всего 5 замечаний, но не исправлено ни одно, Бронницы – 4 нарушения и ни одно не устранено.
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