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До окончания подмосковного конкурса «ЖКХ глазами детей» осталось 2 дня
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Декабря 2022, 14:38
С 10 октября по 2 декабря в Московской области Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Государственным автономным образовательным учреждением Московской области «Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства» проводится конкурс детского рисунка «ЖКХ глазами детей», информирует пресс-служба ведомства.
«На сегодняшний день прислано 760 рисунков по четырем темам, посвященным ЖКХ. Несмотря на то, что это уже на 120 работ больше, чем в прошлом году, сбор конкурсных рисунков продолжится еще в течение двух дней. Далее 7 декабря комиссия отберет наиболее интересные работы, и в середине месяца мы пригласим победителей на вручение сертификатов и подарков от нашего министерства и наших подведомственных организаций», - заявил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
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