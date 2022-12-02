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Суд поддержал решение УФАС Подмосковья в отношении ООО «ГК СВТ»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Декабря 2022, 10:14
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «ГК СВТ» в РНП (реестр недобросовестных поставщиков), передает пресс-служба ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба" Одинцовского г.о. Московской области», - говорится в сообщении.
В обращении говорилось о внесении сведений в отношении ООО «ГК СВТ» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по содержанию и модернизации систем отопления, технологического оборудования, инженерных систем вентиляции, узлов учета тепловой энергии, расположенных внутри зданий учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области, Комитету физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа Московской области, Комитету по делам культуры, туризму и молодежной политике Администрации Одинцовского городского округа.
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