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В Реутове построили детский сад для 93 малышей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Декабря 2022, 10:15
Детский для 93 малышей построили в ЖК «Реут» городского округа Реутов, разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Министерством жилищной политики Московской области, застройщик – группа компаний «Гранель», информирует пресс-служба ведомства.
«Частный детский сад площадью более 1 тысячи кв. метров расположили во 2-м корпусе жилого дома. В дошкольном учреждении предусмотрены помещения для 4 групп малышей от 3 лет, зал для музыкальных и физкультурных занятий. По программам дополнительного образования в детсаду смогут заниматься родители с малышами от 1,5 лет», - говорится в сообщении.
ЖК «Реут» построен в городе Реутове Московской области, в 3 км от МКАД, недалеко от станции метро «Новокосино». Жилой комплекс объединяет три монолитных дома высотой от 18 до 25 этажей, а также подземный паркинг.
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