07декабря 2022
среда
|
Более 150 новых случаев Covid-19 выявили в Московской области
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 7 Декабря 2022, 11:23
На территории Московской области выявили еще 159 случаев коронавируса за минувшие сутки. Общее количество заболевших этой инфекцией в регионе составило 1 124 219, информируется на сайте стопкоронавирус.рф.
В течение 24 часов был госпитализирован 21 житель региона с тяжелой формой протекания болезни.
До конца текущего года Московская область может выделить дополнительно более 1,8 млрд рублей на лечение и реабилитацию больных Covid-19. Мособлдума рассмотрит законопроект о внесении изменений в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) региона на 2022 год.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -6 -8
вечером -8 -10 ночью -8 -10
Котировки
Партнеры