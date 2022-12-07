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В Одинцовском округе открыли АЗС
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Декабря 2022, 11:24
В Одинцовском городском округе на территории сельского поселения Юдинское начала работать автозаправочная станция под брендом «Газпромнефть», передает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
«Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Минжилполитики Подмосковья. Объем инвестиций составил 89 млн. рублей», - говорится в сообщении.
Площадь АЗС — 3450 кв. метров. Заправка продает четыре вида бензина: АИ-100, АИ-95, АИ-92 и дизельное топливо, а также оборудована тремя топливно-раздаточными колонками с 10 рукавами, кафетерием и минимаркетом. Ввод в эксплуатацию объекта позволит создать 28️ рабочих мест.
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