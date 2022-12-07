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Более 130 компаний заключили экспортные контракты при поддержке подмосковного Фонда ВЭД
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Декабря 2022, 11:25
С начала этого года 132 компании заключили экспортные контракты при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд ВЭД), информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Услугами подмосковного Фонда ВЭД в январе-ноябре 2022 года воспользовались более 1000 региональных компаний. При этом 132 предприятия подписали экспортные контракты, а общий объем поддержанного Фондом экспорта в отчетном периоде составил 131 млн долларов», - сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в рамках Форума экспортеров Подмосковья 2022.
Фонд ВЭД является одним из основных институтов поддержки экспортеров в Подмосковье. В Фонде компании могут получить более 20 услуг, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности. Все услуги предоставляются либо бесплатно, либо на условиях софинансирования.
Последние четыре года подмосковный Фонд ВЭД неизменно признавался лучшим центром поддержки экспорта в России.
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