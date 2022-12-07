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Показатель смертности от туберкулеза в Подмосковье снизился на 14% в 2022 году
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Декабря 2022, 11:25
В Московской области снизилась смертность от туберкулеза, в частности, за 11 месяцев 2021 года этот показатель составил 1,4 на 100 тыс. населения, а за аналогичный период этого года смертность составила 1,2 на 100 тыс. населения, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
«В Подмосковье проводится масштабная и планомерная работа для снижения смертности от туберкулеза. С 2019 по 2021 год этот показатель снизился на 20%, а в этом году еще на 14% по сравнению с прошлогодними данными. Необходимо отметить, что в регионе на высоком уровне выстроена система профилактики, ранней диагностики и лечения туберкулез», - сказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
Благодаря проведенной реорганизации и профессиональной работе Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер получил сертификат, подтверждающий соответствие высоким требованиям, от Национального института качества Росздравнадзора при организации оказания медицинской помощи.
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