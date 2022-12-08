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Самообследование при помощи приложения прошли 84 организации Подмосковья в этом году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Декабря 2022, 15:11
С начала нынешнего года в Подмосковье 84 торговые, спортивные, транспортные, оздоровительные, развлекательные предприятия провели профилактическое мероприятие по выявлению нарушений с помощью мобильного приложения «Самообследование», передает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
Из этого числа 67 объектов получили Декларацию о соблюдении обязательных требований. Кроме того, по 17 заявкам самообследование предприятия не прошли.
Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян отметил, что благодаря бесплатному мобильному приложению «Самообследование» бизнесмены могут сами проверить число допущенных ими нарушений.
«Электронные чек-листы заполняются с мобильного телефона и направляются в надзорные органы. Такая профилактическая мера позволяет добросовестным бизнесменам дистанционно освободиться от лишних проверок», - добавил он.
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