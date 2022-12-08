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Технологию автоматизации проектирования газопроводов разработают в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Декабря 2022, 15:12
Компания «Интехэнерго» на совещании при правительстве Московской области презентовала проект по созданию собственной технологии автоматизации проектирования газопроводов, проект планируется реализовать в особой экономической зоне «Дубна», бизнес-план компании был согласован по упрощенной схеме – без прохождения Экспертного совета, информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Новый программный продукт компании "Интехэнерго" позволит российским предприятиям отказаться от импортных аналогов при решении стратегических задач по развитию газотранспортных систем. Инвестпроект по реализации этих планов был согласован на профильном совещании, что позволит компании получить статус резидента ОЭЗ «Дубна». В рамках реализации проекта компания планирует создать около 30 высококвалифицированных рабочих мест», - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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