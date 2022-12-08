08декабря 2022
четверг
|
В деревне Путилково Красногорска установили новое уличное освещение
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 8 Декабря 2022, 15:12
В деревне Путилково городского округа Красногорск появилось новое уличное освещение. Работы велись в рамках регионального проекта «Светлый город», информирует пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.
«Мы ежегодно реализуем в регионе проект "Светлый город". В рамках него устанавливаем уличное освещение не только в больших городах, но и небольших населенных пунктах. Очень важно, что в этом вопросе непосредственное участие принимают сами жители. Именно они определяют места, где необходима модернизация наружного освещения», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Новая линия электропередачи появилась вдоль аллеи вблизи дома №8 в деревне Путилково. Всего установили 18 новых опор освещения, 18 светильников и более 300 метров линий наружного освещения.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -4 -6
ночью -5 -7 утром -4 -6
Котировки
Партнеры