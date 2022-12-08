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Биотехнологическая компания «Робиос» откроет производство в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 8 Декабря 2022, 15:13
Министерство жилищной политики выдало разрешение на ввод в эксплуатацию производственно-складского комплекса компании «Робиос» в Серпухове, застройщиком выступила компания «Шакор», инвестиции составили 100 млн рублей, передает пресс-служба ведомства.
«Компания "Робиос" специализируется на изготовлении натурального антиоксиданта из хвойных пород деревьев — дигидрокверцитина. Его используют в фармацевтической, косметической, пищевой и сельскохозяйственной промышленностях в качестве основного ингредиента и консерванта», - говорится в сообщении.
В двухэтажном корпусе площадью 1 тыс. 499 кв. метров древесину будут очищать от коры, раскалывать и сушить, а затем использовать в качестве основы для изготовления консерванта. Объект построен в соответствии с требованиями стандарта GMP и обладает всеми необходимыми техническими ресурсами. Будет создано 23 рабочих места.
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