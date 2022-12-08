08декабря 2022
четверг
|
В г.о. Солнечногорск определили береговые линии озера Сенеж
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 8 Декабря 2022, 15:13
Специалисты завершили работу по определению береговых линий озера Сенеж в городском округе Солнечногорск. Благодаря этому можно будет эффективнее бороться с нарушениями, связанными с незаконным строительством в прибрежной зоне, ограничениями доступа к водоему и другими, информирует пресс-служба Минэкологии региона.
Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что при помощи береговых линий можно достоверно определить границы береговых полос, водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоема.
«В пределах этих зон и полос существуют особые условия использования территории, а земли в пределах береговой полосы вообще ограничены в обороте. Ни для кого не секрет, что окрестности Сенежа и других уникальных водных объектов Подмосковья – выгодные места для освоения, в первую очередь, рекреационного и туристического», - добавил министр.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -4 -6
ночью -5 -7 утром -4 -6
Котировки
Партнеры