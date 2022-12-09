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Девять школьных лесничеств из Волоколамска приняли участие в экологической акции «Покормите птиц»
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Общество — 9 Декабря 2022, 11:54
Сотрудники Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» в рамках экологической акции «Покормите птиц» провели занятия на свежем воздухе в девяти школьных лесничествах, передает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
«Экологическая акция объединила учащихся наших девяти школьных лесничеств, желающих помочь птицам пережить холодную зиму. В приятной миссии приняли участие их наставники-лесничие, которые помогли с выбором мест для птичьих столовых и предупредили об особенностях рациона пернатых», - сказала инженер по лесовосстановлению Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» Галина Абанина.
Занятия прошли в «Друзьях леса» Чисменской основной общеобразовательной школы, «Лесных чародеях» Спасской средней общеобразовательной школы, «Лесном патруле» Привокзальной средней общеобразовательной школы, «Боровичке» Микулинской гимназии, «Лесоводах» Введенской средней общеобразовательной школы, «Орешке» Лотошинской средней общеобразовательной школы № 1, «Лесном роднике» Бухоловской средней общеобразовательной школы, «Хранителях леса» Дорской средней общеобразовательной школы и «Зеленом патруле» Судниковской основной общеобразовательной школы.
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