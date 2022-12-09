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Новая упаковка ГК «Черноголовка» под названием «БАЙКАЛ» получила серебро в конкурсе ADCR Awards
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Декабря 2022, 11:55
Упаковка в новом дизайне будет использована при реализации газировки и энергетических напитков с разными вкусами, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В Подмосковье ряд производств расширил линейку напитков и успешно занимается импортозамещением. Мы знаем, что качество российской газировки и других напитков не уступает зарубежным производителям и, конечно, обновление дизайна для каждого продукта – важная составляющая», - рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Новая упаковка носит название «БАЙКАЛ». Сюжеты дизайна привлекают еще большее внимание покупателей Иллюстрация, которая лежит в основе образа бренда, рассказывает об уникальных свойствах природы Байкала, его богатстве и таинственности.
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