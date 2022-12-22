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В интересах Минэкологии Подмосковья поданы иски о возмещении ущерба охотничьим ресурсам
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Декабря 2022, 13:35
Межрайонная природоохранная прокуратура в интересах Минэкологии Московской области направила судебные иски о взыскании ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам, ответчики – два автолюбителя, совершившие наезды на животных, информирует пресс-служба ведомства.
«Первый случай произошел на трассе "Талдом - Темпы", - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. – Мужчина, управлявший автомобилем "Форд-фокус", насмерть сбил лося. Аналогичный случай произошел в Раменском городском округе, где житель Чехова на трассе А-197 на "Ладе-Приоре" также совершил наезд на лося, приведший к гибели животного. Оба случая зафиксировали сотрудники ГИБДД».
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