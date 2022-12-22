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Минэкологии Подмосковья потребовало прекратить загрязнение воздуха в Балашихе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Декабря 2022, 13:35
Сразу два нарушения природоохранного законодательства выявили инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области при рассмотрении обращений жителей округа Балашиха, они пожаловались в Министерство на выбросы с двух местных предприятий, передает пресс-служба ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий осмотрены производственные площадки ООО "АМК Спецмаш" и ООО "Астрея", - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. – Первое эксплуатирует мобильный бетонный завод, второе занимается сборкой и монтажом металлоконструкций. На бетонном заводе выявлен источник выбросов в атмосферу – паровой котел, не стоящий на учете в реестре объектов негативного воздействия. А на площадке компании "Астрея" обнаружены следы сжигания отходов в открытом контейнере и навалы строительных отходов и металлолома».
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