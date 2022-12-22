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В Балашихе открыли новый детский сад для 250 малышей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Декабря 2022, 13:36
Детский сад открыли в ЖК «Героев» рядом с Ольгинским лесопарком в микрорайоне Железнодорожный округа Балашиха, информирует пресс-служба Министерства жилищной политики.
«Учреждение для 250 малышей построил застройщик "Главстрой Регионы" в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования», - говорится в сообщении.
В новом здании для детей подготовили все для физического и творческого развития: методические кабинеты, физкультурный и музыкальный залы. В групповых разместили комнаты для сна, игр и отдыха. За состоянием здоровья малышей следят в кабинетах педиатра и медсестры, логопеда и психолога. Для занятий на улице построили спортивную площадку и 5 игровых зон.
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