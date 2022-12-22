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Еще 251 пациент вылечился от коронавируса в Московской области
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Декабря 2022, 13:37
Подмосковным врачам удалось вылечить от коронавирусной инфекции еще 251 пациента. С начала пандемии инфекцию смогли побороть 1 108 167 жителей региона, передается на сайте стопкоронавирус.рф.
За прошедшие сутки в Московской области выявили 210 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализация потребовалась 33 пациентам. Умерли от последствий тяжелого заболевания 2 человека.
За весь период пандемии в регионе зарегистрировали 1 126 616 случаев инфицирования. Общее число жертв пандемии достигло 15 454.
На сегодняшний день опасность для здоровья граждан представляет грипп. Врачи рекомендуют оставаться дома при возникновении симптомов ОРВИ и гриппа, при необходимости можно вызвать врача на дом.
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