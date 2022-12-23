23декабря 2022
пятница
|
Суд поддержал решение УФАС Подмосковья в отношении ООО «Центр»
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 23 Декабря 2022, 10:31
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Центр» в реестр недобросовестных поставщиков, передает пресс-служба ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ "ТУ "Быково" о внесении сведений в отношении ООО "Центр" в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на санитарную очистку пруда в п. Быково, экологическую реабилитацию пруда на подведомственной территории МКУ ТУ "Быково"», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия ООО «Центр» не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
вечером 0 +2 ночью 0 +2
Котировки
Партнеры