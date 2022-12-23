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Институт физико-технических и радиотехнических измерений Подмосковья должен выплатить штраф
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Декабря 2022, 10:31
Институту физико-технических и радиотехнических измерений надлежит выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей, передает пресс-служба УФАС Подмосковья.
«Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило постановление, возбужденное и.о. прокурора Первой прокураторы по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Московской области, в отношении Института физико-технических и радиотехнических измерений, в связи с выявленными нарушениями в ходе проверки соблюдения Закона о закупках», - сказано в сообщении.
Рассмотрев указанное постановление Управлением установлено, что Институт физико-технических и радиотехнических измерений нарушил Закон о закупках.
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