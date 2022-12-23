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Три дома в ЖК «Томилино» округа Люберцы введены в эксплуатацию
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Декабря 2022, 10:32
Завершено строительство трех жилых домов на 426 квартир в жилом комплексе «Томилино» городского округа Люберцы, разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов №7, №8 и №10 выдано Министерством жилищной политики Московской области, информирует пресс-служба ведомства.
«Для завершения строительства ЖК "Томилино" Министерством жилищной политики Подмосковья был привлечен новый инвестор – СЗ "Самолет-Жилино". Дома успешно достроены и введены в эксплуатацию. Права 467 дольщиков восстановлены. Теперь люди могут получить ключи и отпраздновать новоселье», — отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.
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