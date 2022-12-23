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УФАС Подмосковья признало ООО «ГК ГЛОБАЛГРУПП» недобросовестным поставщиком
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Декабря 2022, 10:32
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МБОУ «Семеновская СОШ» г.о. Ступино, в отношении ООО «ГК ГЛОБАЛГРУПП» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, информирует пресс-служба ведомства.
«Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на выполнение работ по частичному ремонту кровли здания», - говорится в сообщении.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ГК ГЛОБАЛГРУПП» подлежат включению в РНП.
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