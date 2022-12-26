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В Подмосковье провели более 400 выездных мониторингов в сфере питания с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Декабря 2022, 11:00
Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия регулярно посещают школы, детские сады, учреждения, в летний сезон - оздоровительные лагеря на базе школ. Также мониторинг охватывает психоневрологические интернаты, дома престарелых и социально-реабилитационные центры, передает пресс-служба ведомства.
«Специалисты проверяют качество пищевой продукции, состав и сроки годности, рацион меню на соответствие стандартам, корректное ведение документации. С начала года мониторинг провели в 443 учреждениях», – рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Результаты мониторинга образовательных организаций направляют в местные администрации для устранения несоответствий. В зоне особого внимания – соответствие услуги по питанию и качества поставляемых пищевых продуктов требованиями, указанным в контрактах.
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