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Объявлен график работы подмосковных МФЦ в новогодние каникулы
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Декабря 2022, 11:01
В праздничные дни МФЦ Подмосковья не будут принимать и выдавать документы. С 9 января 2023 года центры «Мои Документы» начнут работать в обычном режиме, передает пресс-служба Министерства госуправления, ИТ и связи региона.
«30 декабря многофункциональные центры будут работать на выдачу готовых документов и вести прием по услугам с электронным документооборотом. 1, 2 и 7 января все МФЦ Подмосковья будут закрыты. В остальные праздничные дни центры будут принимать документы только для регистрации рождения или смерти», – рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.
Режим работы МФЦ в предпраздничные дни и новогодние праздники:
– 30 декабря 2022 г. – все МФЦ оказывают услуги по регистрации рождения и смерти, оформлению захоронений, и организована выдача готовых документов. Также можно получить услуги, по которым не требуется передача документов в ведомства на бумаге;
– 31 декабря 2022 г. – все МФЦ оказывают услуги по регистрации рождения и смерти, оформлению захоронений, а также организована выдача готовых документов;
– 1, 2, 7 января 2023 г. – выходные дни для всех МФЦ;
– 3, 4, 5, 6 января – все МФЦ оказывают услуги по регистрации рождения и смерти, оформлению захоронений;
– 8 января – МФЦ с 7-дневной рабочей неделей будут оказывать услуги по регистрации рождения и смерти, оформлению захоронений;
– с 9 января офисы МФЦ продолжают работу в обычном режиме.
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