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Два объекта здравоохранения поставили на кадастр в Домодедове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Декабря 2022, 11:02
Детско-взрослую поликлинику и здание транспортной части скорой медицинской помощи поставили на кадастровый учет в городском округе Домодедово за счет совместной работы Минжилполитики Подмосковья и Росреестра по Московской области, информирует пресс-служба ведомства.
«Площадь новой поликлиники составляет 9,7 тысяч кв. метров. В отделениях для детей и взрослых открыли кабинеты врачей общей практики и узких специалистов, отделение профилактики женской консультации, дневной стационар и отделение неотложной помощи», - говорится в сообщении.
Объектам присвоены адреса: Московская область, городской округ Домодедово, город Домодедово, микрорайон Южный, улица Курыжова, строение 3а и 3а/1.
Муниципальные объекты построили в рамках национального проекта «Здравоохранение» в микрорайоне Южный.
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