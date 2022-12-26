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При содействии Госжилинспекции в пятиэтажке Ступина починили крышу
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Общество — 26 Декабря 2022, 11:02
По поручению Госжилинспекции управляющая компания ООО «ЖКХ г.о. Ступино» отремонтировала протекающую крышу пятиэтажки на библиотечной,18А поселка Михнево городского округа Ступино. О наличии дыр в мягком покрытии кровли жильцы узнали с приходом снега и попросили содействия Госжилинспекции в срочном ремонте, информирует пресс-служба ведомства.
«Чтобы отремонтировать крышу пятиэтажки на Библиотечной, управляющей компании потребовалось освободить поврежденный участок от уже выпавшего снега. По существующим нормам такого типа кровли – мягкие и плоские с внутренним водостоком – от снега не очищают, лишь от снежных навесов и сосулек по периметру и в местах протечек. Таким местом стал фрагмент крыши над одной из верхних квартир. Откликнувшись на просьбу хозяев, жилищные инспекторы, выявили разрушение покрытия и поручили управляющей компании срочно починить поврежденный участок», - говорится в сообщении.
Мастера оперативно вышли на объект и отремонтировали участок крыши над квартирой заявителя. А хозяева поблагодарили жилищных инспекторов за оперативное решение вопроса и неравнодушное отношение.
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