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В Московской области ввели в эксплуатацию 43 здания
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Общество — 27 Декабря 2022, 15:08
Разрешения на ввод в эксплуатацию получили 18 жилых и 25 нежилых объектов, разрешения на строительство получили 27 зданий, передает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
«Разрешения на строительство получили 4 жилых дома на 1581 квартиру в ЖК "Ильинские луга" в поселке Ильинское-Усово и жилой дом на 575 квартир в ЖК "Митино О2" в деревне Сабурово городского округа Красногорск, два жилых дома на 687 квартир в ЖК "Прибрежный Парк" городского округа Домодедово и жилой дом на 168 квартир в ЖК "Гагаринский" городского округа Жуковский», - говорится в сообщении.
Введены в эксплуатацию:
жилой дом на 1396 квартир в ЖК «Новокосино-2» городского округа Реутов;
жилой дом на 1252 квартиры в ЖК «Кирова, 17» городского округа Домодедово;
жилой дом 856 квартир в ЖК «Бутово Парк-2» Ленинского городского округа;
жилой дом на 770 квартир в ЖК «Одинцово 1» Одинцовского городского округа;
3 жилых дома на 426 квартир в ЖК «Томилино» и жилой дом на 360 квартир в ЖК «Жулебино Парк» городского округа Люберцы;
4 жилых дома на 352 квартиры в ЖК «Малая Истра» и 3 сблокированных жилых дома в ЖК «Футуро Парк» городского округа Истра;
жилой дом на 206 квартир в ЖК «Дружный» Рузского городского округа;
жилой дом на 88 квартир в ЖК «Парк Апрель» Наро-Фоминского городского округа.
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