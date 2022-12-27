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Производство изделий из бетона откроется в Рузе на земле за рубль
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Декабря 2022, 15:08
В подмосковной Рузе построят завод по производству железобетонных конструкций, еще один инвестиционный проект будет реализован ООО «МУ-КПЛстрой» благодаря региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Для реализации импортозамещающего инвестиционного проекта компании "МУ-КПЛстрой" предоставлен земельный участок по программе "Земля за 1 рубль". Инвестиции в проект составляют 250 млн рублей. Реализация проекта позволит создать 250 рабочих мест для жителей Московской области. Запуск производства запланирован на 2024 год», — сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На данный момент в рамках программы «Земля за 1 рубль» подмосковным компаниям предоставлено уже 52 участка. Претендовать на получение земельного участка на льготных условиях могут компании, реализующие проекты в сфере импортозамещения. Полный перечень 27 видов деятельности, отнесенных к импортозамещению, определен Законом Московской области.
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