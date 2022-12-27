27декабря 2022
вторник
|
Новый школьный корпус в Красногорске готовится к открытию
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 27 Декабря 2022, 15:09
На улице Успенской в Красногорске завершено строительство нового корпуса школы №15. Объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, передает пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.
«Новая пристройка площадью 6,3 тыс. кв. м разделена на блоки: трехэтажный - блок начальных классов, двухэтажный - блок общешкольных помещений. В группу учебных помещений входят классы, кабинет музыки, лаборантская, помещения для групп продленного дня с игровыми. В общешкольном блоке расположены актовый и спортивный залы, библиотека с медиатекой, медпункт, столовая. Новый корпус рассчитан на 300 учащихся», - говорится в сообщении.
На прилегающей территории оборудованы стадион с беговыми дорожками, спортивные и игровые площадки, зона отдыха, а также места для общешкольных мероприятий.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -2 -4
вечером -1 -3 ночью -1 -3
Котировки
Партнеры