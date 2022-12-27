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Камеры ГУСТ помогли выявить более 23 тыс. нарушений в содержании территорий дворов Подмосковья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Декабря 2022, 15:09
С осени текущего года инспекторский состав ГУСТ Подмосковья оснащен технологичными новинками – камеры с искусственным интеллектом установлены в 6 автомобилях и фиксируют дефекты в содержании территорий в автоматическом режиме, были подведены итоги работы нейросети за год, передает пресс-служба ведомства.
«На сегодняшний день с сентября удалось зафиксировать уже 23,5 тыс. дефектов. Из них 12,5 тыс. имеют зимний характер. Все нарушения заносятся в приложение АИС МДП на платформе СКПДИ и передаются на устранение ответственным организациям. В следующем году мы планируем увеличить количество "умных" автомобилей, что поможет нам охватить большее количество территорий», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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