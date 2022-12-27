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В Балашихе онкохирурги удалили пациентке опухоль, составлявшую почти четверть ее веса
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Общество — 27 Декабря 2022, 15:10
Хирурги Московского областного онкологического диспансера (МООД) в Балашихе провели 39-летней пациентке с липосаркомой забрюшиного пространства операцию, в ходе которой удалили 12-килограммовую опухоль, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
Женщина обратилась в МООД с жалобами на образование в брюшной полости, запоры после приема пищи и тошноту. После проведения ряда обследований у нее была выявлена липосаркома забрюшиного пространства.
Заведующий онкологического отделения №10 Евгений Лавров рассказал, что опухоль у пациентки занимала 2/3 брюшной полости от диафрагмы до малого таза, она оттесняла внутренние органы и не давала полноценно функционировать организму.
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