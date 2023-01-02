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В Московской области еще 113 пациентов вылечились от коронавируса
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Января 2023, 15:13
Подмосковным врачам удалось вылечить от коронавирусной инфекции еще 113 человек. С начала пандемии инфекцию смогли побороть 1 110 055 жителей региона, информируется на сайте стопкоронавирус.рф.
За прошедшие сутки в Московской области выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализация потребовалась 7 пациентам. Умерли от последствий тяжелого заболевания 2 человека.
За весь период пандемии в регионе зарегистрировали 1 128 368 случаев инфицирования. Общее число жертв пандемии достигло 15 461.
Симптомы коронавируса похожи на простуду. При заболевании у человека может повыситься температура, также отмечаются затрудненное дыхание и кашель.
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