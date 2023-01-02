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Более 80 случаев коронавируса выявили в Подмосковье за сутки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Января 2023, 15:14
За минувшие сутки в Подмосковье было выявлено 86 случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 1 128 368 случаев заражения, информируется на сайте стопкоронавирус.рф.
За сутки в Московской области были госпитализированы с коронавирусом 7 человек.
Симптомы Covid-19 похожи на признаки заболевания гриппом и ОРВИ: кашель, боль в горле, слабость, повышение температуры. При обнаружении этих симптомов следует незамедлительно обратиться за помощью к врачу.
Лучшей защитой от коронавируса остается вакцинация. Медицинские специалисты советуют проходить ревакцинацию от Covid-19 каждые полгода.
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