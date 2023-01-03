03января 2023
вторник
|
В Московской области еще 83 человека выздоровели после коронавируса
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 3 Января 2023, 16:01
За прошедшие сутки в Московской области врачи выписали после выздоровления 83 пациента, переболевших коронавирусом, с начала пандемии в Подмосковье выздоровели 1 110 138 Covid-пациентов, информируется на сайте стопкоронавирус.рф.
В больницы региона за сутки были доставлены 20 человек, заболевших коронавирусом.
За сутки в Подмосковье выявили 53 случая заболевания коронавирусом, от последствий заражения не умер ни один человек.
Всего с начала пандемии в Московской области зафиксировано 1 128 421 заражение коронавирусом, количество жертв инфекции достигло 15 461.
Ситуация с распространением коронавируса в регионе находится на стабильном уровне. Тем не менее врачи рекомендуют вакцинироваться от Covid-19, чтобы снизить вероятность заболевания и избежать тяжелого протекания болезни.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
ночью 0 -2 утром -6 -8
Котировки
Партнеры