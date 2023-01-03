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Более 50 случаев Covid-19 зафиксировали в Подмосковье за сутки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Января 2023, 16:02
За прошедшие сутки в Московской области зафиксировали 53 случая заболевания коронавирусом, количество выявленных случаев в регионе достигло 1 128 421, передается на сайте стопкоронавирус.рф.
Заболевание коронавирусом имеет симптомы, похожие на заражение гриппом или ОРВИ. У пациентов отмечаются кашель, слабость, боль в горле, повышение температуры, лихорадка.
Наиболее надежной защитой от тяжелых последствий заболевания коронавирусом остается вакцинация. Бесплатно привиться отечественными препаратами от Covid-19 можно в поликлиниках.
Врачи советуют проходить ревакцинацию от коронавирусной инфекции каждые полгода.
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