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Подмосковные педиатры назвали самые популярные детские травмы в новогодние праздники
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Января 2023, 16:03
Новый год – один из самых любимых детских праздников, однако часто он сопровождается различными травмами, информируется пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Длинные праздничные выходные – отличное время, чтобы восстановить свои силы. Провести эти дни можно по-разному. Гулять как, в молодости и забыть о ребенке или устроить отличный, здоровый, продуманный праздник для всеобщей радости и здоровья. Конечно, стоит отдать предпочтение второму варианту, но при этом нужно соблюдать определенные правила. Существует медицинская статистика, согласно которой в детские больницы поступает много маленьких пациентов», - сказала директор Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) Нисо Одинаева.
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