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Предновогодняя «Манжосовская лыжная гонка» в Одинцове собрала более 1000 участников
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Общество — 3 Января 2023, 16:03
В канун Нового года, 31 декабря, в Одинцове состоялась традиционная «Манжосовская лыжная гонка», в этом году она прошла в Московской области уже в 53-й раз, передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.
«"Манжосовская лыжная гонка" — знаковое мероприятие для Московской области. Ежегодно 31 декабря в парк имени Ларисы Лазутиной приезжают лыжники, чтобы проводить уходящий год. Сегодня на трассе собрались 1200 участников гонки, некоторым из которых не исполнилось даже 2 лет. Желаю всем так же активно, весело и с пользой для здоровья провести новогодние каникулы», — сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.
Любителей лыж со всего региона также приветствовали олимпийский чемпион, лыжник Александр Легков, трехкратный призер Олимпийских игр и чемпион мира по лыжным гонкам Александр Завьялов и глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
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