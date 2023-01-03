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В Серпухове началась «Рождественская сказка Федерации бокса России»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Января 2023, 16:04
Сегодня в подмосковном Серпухове на Острове Русский стартовала «Рождественская сказка Федерации бокса России», информирует пресс-служба Федерации бокса России.
«Аттракционы и мастер-классы, звездные исполнители и занятия с чемпионами по боксу, катание на оленях, лошадях и собаках, шашлык и плов, новогодние подарки для детей и много что еще ждет посетителей. И все это бесплатно», - говорится в сообщении.
В новогодние праздники в Серпухове проходит настоящая сказка, созданная Федерацией бокса России.
«Что здесь происходит? - переспросил журналистов президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. - Здесь происходит счастье. Задача была создать сказку, и я считаю, что у Федерации бокса России это получилось. Это не мое мнение, а мнение детей и их родителей, с которыми удалось пообщаться. Мы проводили Елки в Москве, но там маленькая площадка, которая не могла вместить всех желающих. Другое дело - Остров Русский в Серпухове. Здесь запросто может поместиться несколько десятков тысяч человек. В прошлом году праздник посетило более 350 тысяч гостей, в этом - ждем еще больше».
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