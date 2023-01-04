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Порядка 50 человек уже стали участниками проекта «Моя зима в Подмосковье»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Января 2023, 18:06
С 1 января в Московской области выдано порядка 50 «Паспортов путешественника» участникам проекта «Моя зима в Подмосковье», в рамках акции гостям и жителям региона предлагается посетить маршруты, включающие спортивно-массовые мероприятия, культурные, исторические и туристические центры, передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Жителям и гостям Московской области предлагается посетить благотворительную новогоднюю елку в Серпухове, ледовый спектакль Татьяны Навки в Одинцове, "Чудные елки" в Воскресенске, "Кубок Александра Легкова" в Наро-Фоминске, "Лыжню России" в Химках, "Красногорский марафон", турнир по понд-хоккею в Балашихе, а также ряд других мероприятий», - говорится в сообщении.
Первые 50 «Паспортов путешественника» получили жители и гости, посетив предложенные маршруты в Домодедове и Серпухове.
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