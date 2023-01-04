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Каток с бесплатным прокатом открылся в Солнечногорске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Января 2023, 18:07
Центральный каток с искусственным льдом открыли на Советской площади в Солнечногорске, работать он будет до 15 марта, информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Пропускная способность нового объекта — до 150 человек единовременно. Посещение и прокат коньков — бесплатные. Продолжительность сеанса 1,5 часа, билеты на посещение можно получить в кассе у входя на объект. Каток оборудован теплой раздевалкой, камерой хранения, где на время катания можно оставить свои вещи, а также пунктом проката, где для посетителей доступны 150 пар коньков размером от 25 до 47-го», - говорится в сообщении.
Первыми каток «обновили» звезды ледового спектакля Татьяны Навки, которые представили зрителям яркое ледовое шоу 2 января. Местоположение нового катка определили путем народного голосования в соцсетях, где жители высказывали свои пожелания по локации.
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