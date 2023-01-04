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Ледовые представления представят еще в 13 городских округах Подмосковья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Января 2023, 18:08
До конца новогодних каникул бесплатные ледовые представления представят еще в 13 городских округах Подмосковь, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма региона.
«В первые три дня нового года жители и гости шести городских округов Подмосковья стали зрителями бесплатных ледовых представлений с участием фигуристов мирового уровня», - говорится в сообщении.
Спектакль «Царевна-лягушка» в постановке олимпийской чемпионки в танцах на льду, двукратной чемпионки мира, трехкратной чемпионки Европы, заслуженного мастера спорта России Татьяны Навки был представлен в городских округах Химки, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Щелково и Королев, а участники проекта чемпиона мира и Европы в танцах на льду, заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха «Ледниковый период» выступили в городском округе Красногорск.
Зрителей ждали яркие постановки, полные чудес и превращений, многоуровневая хореография. По сути, герои знакомых с детства сказок в исполнении прославленных фигуристов и любимых актеров театра и кино погружали зрителей в мир волшебства.
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