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В Подмосковье получить решение на использование водного объекта можно в электронном виде
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Января 2023, 11:11
Жители Московской области, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут подать онлайн-заявление на предоставление в пользование водных объектов на основании решений, услуга переведена в «цифру» и доступна на региональном портале, информирует пресс-служба Мингосуправления региона.
«В Московской области цифровые технологии уже давно стоят на страже экологии. В июне 2021 года внедрен онлайн-контроль за транспортировкой стройотходов. С помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья" контролируется устранение точек сброса неочищенных сточных вод. А теперь можно онлайн оформить разрешение на пользование водным объектом», – рассказала министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
На территории Подмосковья есть реки, озера, пруды и другие водоемы, которые находятся в федеральной собственности. Их можно использовать для сброса очищенных сточных вод, строительства мостов, плотин и трубопроводов, добычи полезных ископаемых и других хозяйственных нужд. Для этого необходимо получить специальное разрешение контролирующих органов.
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