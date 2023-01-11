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Подольские молодые семьи получили субсидии на покупку своего жилья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Января 2023, 11:11
Семьи Ивановых и Артюхиных из Подольска стали участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Сертификаты на получение субсидии вручил глава городского округа Дмитрий Жариков, передает пресс-служба Минжилполитики региона.
Семья Ивановых долгое время проживала с детьми на съемной квартире. Благодаря подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» они переедут в собственное жилье.
«Мы очень рады получить такой подарок в новом году. Наконец-то сможем обзавестись собственной недвижимостью. Уже начали выбирать свой новый дом!» – поделился глава семейства Павел.
При государственной поддержке свой квартирный вопрос решит и семья Артюхиных. На протяжении 9 лет Сергей и Анна с двумя детьми снимали квартиру в Подольске, а сейчас смогут перебраться в свою квартиру.
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