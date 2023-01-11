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Деталь от браслета извлекли из бронхов 9-летней девочки детские врачи в Люберцах
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Общество — 11 Января 2023, 11:12
В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступила 9-летняя девочка с затрудненным дыханием и кашлем, как выяснилось, ребенок гулял с родителями и, с их слов, случайно проглотил жвачку, информирует пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Благодаря своевременной реакции родителей и вовремя проведенной в стационаре бронхоскопии – метода исследования трахеи и бронхов с помощью специального инструмента, инородное тело было обнаружено и извлечено. Им оказалась деталь от браслета-конструктора», - рассказал врач-хирург детского хирургического отделения Иван Жирнов.
На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана. Это не первый подобный случай в практике врача-хирурга Ивана Жирнова. Он хранит все извлеченные инородные предметы, которые проглотили маленькие пациенты, с апреля 2020 года. По словам специалиста, наиболее часто встречающиеся находки – монетки.
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