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Четвертый корпус производственно-складского комплекса открыли в г.о. Пушкинский
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Января 2023, 10:47
В индустриальном парке «РУСИЧ Холмогоры» в округе Пушкинский в рамках второй очереди строительства открылся четвертый корпус нового производственно-складского комплекса. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Министерством жилищной политики Московской области, информирует пресс-служба ведомства.
«Застройщиком выступило ООО "ЛП М8". Объем инвестиций составил 2,2 млрд рублей», - говорится в сообщении.
Общая площадь четвертого корпуса – более 40 тысяч кв. метров. Объект состоит из 2 блоков, где размещены складские, административно-бытовые и технические помещения. Первый блок предназначен для приема, комплектовки и выдачи товарных партий сухих продуктов и алкоголя в паллетизированной упаковке, второй блок – склад хранения мяса, фруктов и овощей. Для проведения погрузочно-разгрузочных работ в здании предусмотрены доки с автоматическими подъемно-секционными воротами, созданы помещения для персонала, комнаты приема пищи и медпункт. На территории объекта предусмотрена стоянка на 74 машиномест для грузового и 75 машиномест для легкового автотранспорта. Для жителей Подмосковья создано 280 рабочих мест.
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