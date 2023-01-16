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Суд поддержал решение УФАС Подмосковья в отношении ООО «ПСО "Вершина"»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Января 2023, 10:48
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «ПСО «Вершина»» в РНП (реестр недобросовестных поставщиков), передает пресс-служба ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО "Централизованная бухгалтерия Московской области" о внесении сведений в отношении ООО "ПСО "Вершина" в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на текущий ремонт помещений», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия ООО «ПСО «Вершина»» не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.
Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
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