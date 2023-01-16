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Сведения в отношении ООО «ДЕСАВАН» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Января 2023, 10:48
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Филиалом Академии управления МВД России «Болшево», в отношении ООО «ДЕСАВАН» для включения в РНП (реестр недобросовестных поставщиков), передает пресс-служба ведомства.
«Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания-проходной филиала Академии управления МВД России "Болшево"», - говорится в сообщении.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России при
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