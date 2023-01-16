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Еще 112 человек выздоровели после заражения Covid-19 в Московской области
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 16 Января 2023, 10:49
Врачи выписали после выздоровления еще 112 Covid-пациентов в Московской области, всего в регионе побороли инфекцию 1 111 638 человек, передает на сайте стопкоронавирус.рф.
В больницы региона были доставлены 33 человека, у которых заражение коронавирусом протекает в тяжелой форме.
За сутки в Подмосковье выявили 183 случая заражения коронавирусом, умерших от последствий инфицирования нет.
Всего в области зафиксировали 1 129 864 заражения, количество жертв инфекции достигло 15 463.
У заболевших коронавирусом отмечаются лихорадка, повышение температуры, боль в горле и кашель. Лучшей защитой от тяжелых последствий заражения является вакцинация.
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