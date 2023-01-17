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Команда ГУСТ Подмосковья проконтролирует чистоту специальных мест для Крещенских купаний
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Января 2023, 15:09
Православный праздник Крещение традиционно сопровождается обрядом купания в проруби. В этом году в Подмосковье оборудованы 223 места, где все желающие смогут окунуться в специально подготовленных местах в ночь с 18 на 19 января, а команда ГУСТ будет контролировать содержание и чистоту прилагающих к купелям территорий, информирует пресс-служба ведомства.
«Все городские службы задействованы в организации и проведения купаний, ГУСТ не исключение - мы предварительно проверили на всех участках состояние подъездов к купелям, парковок и освещения и также будем все дни контролировать чистоту на оборудованных локациях. Все ответственные за содержание данных территорий получили указания повысить контроль и своевременность обработки задач», - прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
Министр также напомнила, что жителям, которые хотят соблюсти традицию и окунуться в студеную воду в праздник Крещения, ни в коем случае нельзя пренебрегать мерами безопасности и купаться в несанкционированных местах.
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